بدرجات حرارة استثنائية.. هل يصبح 2024 العام الأكثر سخونة في التاريخ؟

وتشير أحدث البيانات إلى أن عام 2024 قد يتفوق على عام 2023 باعتباره العام الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل بعد أن أدى تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية وظاهرة "النينيو" المناخية إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية هذا العام حتى الآن؛ حسب ما قاله بعض العلماء.