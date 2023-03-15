بعد كارثة الزلزال.. فيضانات قوية تجتاح جنوب تركيا وتُخَلّف عددًا من القتلى

وأعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى 4، وأديامان إلى 4؛ مما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى 8، وهناك عدد كبير من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات؛ وفق "روسيا اليوم".