بعد كارثة الزلزال.. فيضانات قوية تجتاح جنوب تركيا وتُخَلّف عددًا من القتلى

تسببت الفيضانات القوية التي ضربت جنوب تركيا، في مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا.
وأعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى 4، وأديامان إلى 4؛ مما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى 8، وهناك عدد كبير من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات؛ وفق "روسيا اليوم".
وتُعتبر هذه الأرقام غير نهائية، والحصيلة مرشحة للارتفاع؛ لأن الفيضانات تضرب عدة ولايات، منها: أديامان، وغازي عنتاب، وكيليس، وماردين، وكهرمان مرعش.
من جهتها حذّرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.
ويُظهر مقطع الفيديو، الأمطارَ الغزيرة والفيضانات التي تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية؛ فيما يُظهر فيديو آخر حجم الكارثة؛ إذ سحبت مياه الفيضانات عددًا كبيرًا من السيارات بداخلها أشخاص.
يأتي ذلك، بعد زلزالين مدمرين ضرَبا جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي، أسفرا عن آلاف القتلى وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية.