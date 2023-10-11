"الغذاء والدواء" الأمريكية.. لا تقعوا ضحايا لعلاجات فقدان الوزن المعروضة على الإنترنت

حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من شراء علاجات فقدان الوزن غير المعتمدة التي تُرَوجها بعض المواقع الإلكترونية؛ مشيرة إلى أن بعضها غير فعال، وأخرى لا تزال قيد الدراسة ولم تحصل على الموافقات الطبية.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها وجّهت تحذيرًا للبائعين في متجرين إلكترونييْن يعملان في الولايات المتحدة، ينص على عدم بيع المنتجات التي لا تزال قيد الدراسة والتي لم تحصل على التصاريح اللازمة.
وأكدت الإدارة أن من الضروري بشدة أن يتوقف البائعون عن بيع الأدوية غير المعتمدة لحماية الجمهور؛ حيث لا تتوافر في هذه العلاجات نفس ضمانات السلامة والفعالية الموجودة في الأدوية المعتمدة من الجهات الطبية المختصة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوية التي تجاوزت الضوابط التنظيمية قد تكون ملوثة أو تحتوي على مواد زائفة أو تختلف في تركيبتها أو مكوناتها؛ وفقًا لبيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
كما أوضحت الإدارة أنها أرسلت تحذيرًا نهائيًّا للبائعين، وستتخذ الإجراءات القانونية بما في ذلك فرض غرامات وإغلاق المواقع إذا استمروا في عرض الأدوية غير المعتمدة من الجهات الرسمية.