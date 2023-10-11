"الغذاء والدواء" الأمريكية.. لا تقعوا ضحايا لعلاجات فقدان الوزن المعروضة على الإنترنت

وأكدت الإدارة أن من الضروري بشدة أن يتوقف البائعون عن بيع الأدوية غير المعتمدة لحماية الجمهور؛ حيث لا تتوافر في هذه العلاجات نفس ضمانات السلامة والفعالية الموجودة في الأدوية المعتمدة من الجهات الطبية المختصة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوية التي تجاوزت الضوابط التنظيمية قد تكون ملوثة أو تحتوي على مواد زائفة أو تختلف في تركيبتها أو مكوناتها؛ وفقًا لبيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.