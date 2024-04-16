تأخر المتجر بتسليمه البضائع.. شاهد ما فعله هذا الرجل بمعرض أثاث منزلي

وفي الفيديو الذي التقطه أحد العاملين بالمتجر، وبثته وسائل إعلام برازيلية، ظهر الرجل وهو يركض نحو خزانة ملابس ويكسر مرايا بابين منزلقين، ثم شرع في تدمير دولاب خشبي، حتى علق الفأس بأحد الأبواب، وهنا اقتربت منه امرأة كانت بصحبته وتوسلت إليه أن يتوقف، لكن الرجل تجاهلها وواصل تحطيم الأثاث.