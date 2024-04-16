تأخر المتجر بتسليمه البضائع.. شاهد ما فعله هذا الرجل بمعرض أثاث منزلي
كشف فيديو صادم عن لحظة غريبة، قام فيها رجل بتدمير معرض أثاث منزلي في البرازيل بسبب تأخر تسليم أثاث تعاقد عليه مع المتجر.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وصل الرجل، الذي لم تكشف الشرطة عن اسمه، إلى المتجر في مدينة ريو داس أوستراس جنوبي شرق البرازيل يوم الخميس الماضي، للاستفسار عن تسليم قطعة أثاث تعاقد على شرائها ودفع ثمنها، لكن المتجر تأخر عن موعد تسليمها.
وعندما تحدث الرجل إلى أحد مديري المتجر حول إلغاء الطلب، ولكن مدير المتجر أخبره أنه من أجل إلغاء الطلب، سيكون عليه أن يدفع غرامة قدرها 15 بالمائة من قيمة السلعة الخاصة به.
وهنا أصيب الرجل بالغضب وانتابته حالة من الهياج، فركض عبر المتجر حاملاً فأسًا وأخذ بتحطيم كل قطعة أثاث أمام عينيه.
وفي الفيديو الذي التقطه أحد العاملين بالمتجر، وبثته وسائل إعلام برازيلية، ظهر الرجل وهو يركض نحو خزانة ملابس ويكسر مرايا بابين منزلقين، ثم شرع في تدمير دولاب خشبي، حتى علق الفأس بأحد الأبواب، وهنا اقتربت منه امرأة كانت بصحبته وتوسلت إليه أن يتوقف، لكن الرجل تجاهلها وواصل تحطيم الأثاث.
وأظهرت لقطات أخرى الرجل وهو يقف خارج المتجر ويتحدث مع الشرطة قبل أن تأخذ المرأة الفأس منه.
وقالت الشرطة البرازيلية إنه تم القبض على الرجل، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.
من غير المعروف ما إذا كان متجر الأثاث قد ألغى عملية الشراء، وما يتعلق بتعويضات عن الأثاث المحطم.