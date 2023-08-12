البريميرليج.. تأخير لقاء أرسنال ونوتنجهام بسبب معاناة 35 ألف متفرج في دخول الملعب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأخير مباراة أرسنال، أمام ضيفه نوتنجهام فورست، في الجولة الأولى من عمر المسابقة، اليوم السبت، لمدة نصف ساعة.
ووفقًا لشبكة "TNT Sports"؛ فقد عانى حوالى 35 ألف متفرج من صعوبات في دخول ملعب الإمارات الخاص بأرسنال.
وكان المقررُ إقامةَ المباراة في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، قبل تأجيلها لنحو نصف ساعة.
وذكرت الشبكة أن ملعب الإمارات يعتمد على نظام جديد للتذاكر والدخول إلى الملعب؛ مما تسبب في صعوبات أثناء دخول المشجعين، وبالتالي تأخر وصولهم إلى المدرجات.
وانطلقت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الجمعة، بمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، وفاز الفريق السماوي بثلاثية دون رد.
وتشهد الجولة الافتتاحية، قمة مرتقبة مساء الأحد، تجمع بين ليفربول وتشيلسي؛ فيما تُختتم الجولة بمواجهة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون.