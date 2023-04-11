فيديو هبوط خاطئ لطائرة.. شاهد ما حدث لها في مطار دبلن

وأعلن مطار دبلن على "تويتر" أن الركاب بقوا على متن الطائرة حتى توقفت تمامًا؛ مشيرًا إلى أن المسعفين استقبلوا الركاب في المبنى، ولم ترد أنباء عن إصابة أي منهم؛ بينما عولج شخص من "صدمة".