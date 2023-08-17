"ضاع فيها الوحش".. شاهد ما فعلته مجموعة قردة لإنقاذ أحد أفرادها من أنياب فهد

وصوّر الفيديو ريكي دا فونسيكا في حديقة "كروغر" الوطنية بجنوب إفريقيا، الذي قال: "فوجئنا برؤية فهد يسير على مهل على جانب الطريق، وكانت مجموعة من قردة البابون تلعب على مقربة منه".