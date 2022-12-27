طائرة ركاب ألمانية تهبط اضطراريًّا بشيكاغو بعد اشتعال "لابتوب"

وقالت "لوفتهانزا" في بيان إن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الركاب بأذى، غير أن اثنتين من مضيفات الرحلة تلقتا علاجًا بعد استنشاق الدخان عقب "الهبوط غير المقرر".