الشفافية الدولية: هذه الدولة هي الأكثر فساداً في أوروبا في عام 2022

وفي محاولة منها لإقناع بروكسل بالإفراج عن هذه الأموال، التزمت بودابست مجموعة من الإصلاحات القانونية ومكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة رقابية تضمّ ممثلاً عن منظمة الشفافية الدولية.