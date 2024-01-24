"جرائم خطيرة" ضد مؤيدي فلسطين في جامعة أمريكية.. الشرطة تفتح تحقيقاً فورياً

تحقّق شرطة نيويورك في هجومٍ على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، بما يعتقد أنه "سلاح كيميائي"، في جامعة كولومبيا خلال احتجاج على الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
ونقلت شبكة "أي بي سي نيوز" أن المتظاهرين قالوا إنهم شموا رائحة كريهة وبدأوا يشعرون بالغثيان والصداع، خلال احتجاج الجمعة، وفقاً لتقرير من الشرطة.
وحسب "الحرة"، قالت منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" إن عديداً من الطلاب نُقلوا إلى المستشفى أو طلبوا الرعاية الطبية بعد الحادث.. وأبلغ الضحايا عن أعراضٍ مثل القيء والغثيان وآلام الصدر والبطن والصداع.
وقال، دينيس ميتشل، المسؤول في شرطة نيويورك، إنهم يحققون "فيما يبدو أنها جرائم خطيرة، وربما جرائم كراهية"، وفق تقرير الشبكة.
وأضاف ميتشل، أن عدداً من طلاب جامعة كولومبيا الذين حضروا الاحتجاج أفادوا بأنهم "تعرّضوا للرش بمادة كريهة الرائحة تطلبت العلاج الطبي".
ونقلت الشبكة أن" الجناة المزعومين تم التعرُّف عليهم ومُنعوا من دخول الحرم الجامعي" بينما يستمر تحقيق الشرطة.
ودعت إدارة السلامة العامة بالجامعة، الناس، إلى تقديم أي معلومات قد تكون متوافرة لديهم عن الحادث، بحسب الشبكة.
ومنذ شهرين، تعيش جامعة كولومبيا في نيويورك على وقع تطورات الحرب في غزة، مع بيانات نارية وعرائض مضادة وعقوبات مفروضة على مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين.
وبات مشهد طلاب يرفعون الأعلام الفلسطينية ويتشحون بالكوفيات في تظاهرات مطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع، مألوفا في حرم الجامعة في مانهاتن.