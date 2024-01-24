"جرائم خطيرة" ضد مؤيدي فلسطين في جامعة أمريكية.. الشرطة تفتح تحقيقاً فورياً

وحسب "الحرة"، قالت منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" إن عديداً من الطلاب نُقلوا إلى المستشفى أو طلبوا الرعاية الطبية بعد الحادث.. وأبلغ الضحايا عن أعراضٍ مثل القيء والغثيان وآلام الصدر والبطن والصداع.