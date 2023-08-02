مشهد صدم العلماء.. شاهد ما حدث للغلاف الجوي حول كوكب قريب من الأرض

وقال مؤلف الدراسة كيلي روككليف، وهو طالب دكتوراه في الفيزياء وعلم الفلك في كلية دارتموث في هانوفر: "كنا نتوقع حقًّا شيئًا يمكن التنبؤ به وقابل للتكرار. عندما رأيت هذا لأول مرة، اعتقدتُ أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا".