تحت مزاعم "حماية الملكية الفكرية".. لماذا يستهدف محتالون مشاهيرَ مواقع التواصل بالشرق الأوسط؟

وكانت هذه الأدوات حاسمة في تحويل "ميتا" و"جوجل" إلى شركات إعلانية بقيمة تريليون دولار، لكنها خلقت أيضًا فرصة لمتصيدي حقوق النشر وغيرهم من الجهات الفاعلة سيئة النية، الذين رأوا فرصة مالية في الإبلاغ عن المحتوى الذي لا ينتهك حقًا حقوق الملكية الفكرية.