بشرى خير.. منظمة الصحة العالمية تزفّ خبرًا سارًّا بشأن كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، أن عدد وفيات كورونا حول العالم الأسبوع الماضي، هو الأقل في الجائحة منذ مارس 2020؛ وهو ما يمكن أن يمثل نقطة تحول في التفشي العالمي للعدوى.