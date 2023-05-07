بينهم أطفال.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في تكساس

وقالت شبكة "سي إن إن" إن السلطات اعتقدت في البداية أنه قد يكون هناك مطلق نار ثانٍ في "ألين بريميوم آولتيتس"، وهو مجمع تسوق ضخم في مدينة ألين يقع على بعد 40 كيلومترا شمال دالاس.