عروض للألعاب النارية وتجمعات.. هذه أول منطقة تستقبل العام 2024 في العالم

وستدخل جزر تشاتام، وهي جزء من أراضي نيوزيلندا، في عام 2024 بعد ذلك بحوالي 15 دقيقة (في الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش). وتقع الجزر على بُعد حوالى 800 كيلومتر شرق ساوث أيلاند في نيوزيلندا، ويعيش فيها حوالى 700 شخص.