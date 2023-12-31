عروض للألعاب النارية وتجمعات.. هذه أول منطقة تستقبل العام 2024 في العالم

مع اقتراب العد التنازلي لدخول العام الجديد، ستكون منطقة المحيط الهادئ أول منطقة في العالم تستقبل العام 2024 اليوم الأحد؛ حيث توجد خطط لتنظيم عروض للألعاب النارية والتجمعات في الهواء الطلق.
وتعتبر، أكبرُ جزيرة في كيريباتي، والتي يسكنها حوالى 5 آلاف شخص، أولَ جزيرة مأهولة تشهد حلول العام الجديد كل عام، ولكن لم يخطط لتنظيم احتفالات كبرى.
وستدخل جزر تشاتام، وهي جزء من أراضي نيوزيلندا، في عام 2024 بعد ذلك بحوالي 15 دقيقة (في الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش). وتقع الجزر على بُعد حوالى 800 كيلومتر شرق ساوث أيلاند في نيوزيلندا، ويعيش فيها حوالى 700 شخص.
وباعتبارها أول مركز دولي رئيسي يرحّب بالعام الجديد -وفق الألمانية- سيجري بعد ذلك إضاءة معالم مدينة أوكلاند، التي تعتبر المدينة الأكبر في نيوزيلندا.
وستضيء الألعاب النارية برج سكاي تاور، بالإضافة إلى عروض أضواء الليزر والرسوم المتحركة في معالم أخرى في وقت متزامن؛ بما في ذلك جسر هاربور في أوكلاند.
وسيبدأ عرض الألعاب النارية لمدة خمس دقائق و30 ثانية في برج "سكاي تاور"، وهو الأعلى في نصف الكرة الجنوبي، بعد عد تنازلي مدته 10 ثوان على قاعدة البرج قبل إطلاق 500 كيلوجرام من الألعاب النارية.