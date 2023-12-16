تقرير طبّي يحسم الجدل ويكشف سبب وفاة نجم "فريندز"

وعُثر على "ماثيو بيري"، البالغ من العمر 54 عامًا، المعروف بدوره "تشاندلر بينغ" في المسلسل التلفزيوني الشهير "فريندز - Friends" في التسعينيات، متوفيًا في الجاكوزي بمنزله في لوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر الماضي.