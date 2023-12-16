تقرير طبّي يحسم الجدل ويكشف سبب وفاة نجم "فريندز"

ذكر مكتبُ الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن الممثّل "ماثيو بيري" توفّي بسبب "الآثار الحادّة للكيتامين"، وهو مسكن يستخدم أحيانًا لعلاج الاكتئاب، وأن الغرق وأمراض القلب كانت ضمن العوامل المساهِمة في وفاته.
ويأتي هذا التقرير الطبي بعد انتشار جدل واسع في الولايات المتحدة حول أسباب وفاة الممثل "ماثيو بيري"؛ حيث أثارت الأسبابُ المعلنة للوفاة التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات الأمنية، الكثيرَ من الشكوك والتساؤلات.
وعُثر على "ماثيو بيري"، البالغ من العمر 54 عامًا، المعروف بدوره "تشاندلر بينغ" في المسلسل التلفزيوني الشهير "فريندز - Friends" في التسعينيات، متوفيًا في الجاكوزي بمنزله في لوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر الماضي.