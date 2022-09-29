حادث تصادم بين طائرة كورية جنوبية وأخرى أيسلندية في مطار هيثرو.. لا إصابات

قالت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس: إن حادث تصادم بسيطًا وقع بين طائرة تابعة لها وطائرة تابعة لشركة طيران أيسلندا في مطار لندن هيثرو، دون تسجيل إصابات.