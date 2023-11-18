لأول مرّة في القارة القطبية الجنوبية.. شاهد لحظة تحبس الأنفاس لهبوط طائرة "دريملاينر" فوق الجليد

وكانت كفاءة استهلاك الوقود في طائرة "بوينغ 787 دريملاينر" عنصرًا حاسمًا في اختيارها لهذه الرحلة غير المسبوقة، على اعتبار أنها حلّقت من كيب تاون وعادت إليها دون الحاجة للتزود بالوقود في مدرج ترول.