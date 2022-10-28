الصحة العالمية: لا دليل وبائي على أن سلالات أوميكرون ستكون ذات مخاطر أكبر

واعتبرت المجموعة أنه استناداً إلى الأدلة المتاحة حاليًا فإن المتحورات الفرعية لأوميكرون لا تختلف كثيرًا عن بعضها البعض ، موضحة أن المنظمة تقوم بإعادة التقييم بانتظام وستعلن على الفور عن اَي تطور يستدعي التغيير في استراتيجيات الصحة العامة.