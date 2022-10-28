الصحة العالمية: لا دليل وبائي على أن سلالات أوميكرون ستكون ذات مخاطر أكبر

عقدت المجموعة الاستشارية العلمية المعنية بكوفيد 19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية اجتماعاً لمناقشة تطور الفيروس ومتحورات.
واعتبرت المجموعة أنه استناداً إلى الأدلة المتاحة حاليًا فإن المتحورات الفرعية لأوميكرون لا تختلف كثيرًا عن بعضها البعض ، موضحة أن المنظمة تقوم بإعادة التقييم بانتظام وستعلن على الفور عن اَي تطور يستدعي التغيير في استراتيجيات الصحة العامة.
وأكدت أنه لا يوجد حتى الآن دليل وبائي على أن السلالات الفرعية من أوميكرون ستكون ذات مخاطر أكبر، حاثة على مواصلة الجهود المختبرية واسعة النطاق والمنهجية للكشف السريع عن اَي تطورات واتخاذ القرارات بسرعة.
وشدد المنظمة على أنها ستواصل مراقبة سلالات XXB و BQ1 عن كثب كجزء من أوميكرون، داعية البلدان لتوخي اليقظة ورصد التسلسلات والابلاغ عنها، فضلًا عن إجراء تحليلات مستقلة ومقارنة خطوط أوميكرون الفرعية المختلفة .