بدأت بحادث طائرة قادمة من المكسيك.. أزمة إيرباص تضرب قطاع الطيران وتهدد بتعطيل الرحلات عالمياً

وفي أميركا اللاتينية، قالت «أفيانكا» إن نحو 70 في المئة من أسطولها، أي 100 طائرة تقريباً، سيتأثر بالاستدعاء، ما دفعها إلى وقف بيع التذاكر حتى 8 ديسمبر. كما أصدرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية توجيهاً طارئاً بالإصلاح، وسط تقديرات بأن أكثر من ألف طائرة قد تحتاج أيضاً إلى تغيير الأجهزة.