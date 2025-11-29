بدأت بحادث طائرة قادمة من المكسيك.. أزمة إيرباص تضرب قطاع الطيران وتهدد بتعطيل الرحلات عالمياً

حذّرت شركات طيران وهيئات تنظيمية من تأخيرات وإلغاءات محتملة في الرحلات، بعد قرار شركة «إيرباص» استدعاء وإجراء إصلاحات فورية لنحو 6 آلاف طائرة من عائلة A320 واسعة الانتشار، تمثل أكثر من نصف الأسطول العالمي.
ووفقاً لتقرير على موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"،تُعد هذه الخطوة من أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ الشركة الممتد 55 عاماً، وتأتي بعد تفوّق A320 على «بوينغ 737» كأكثر الطرازات تسليماً، في وقت كان نحو 3 آلاف طائرة من العائلة نفسها تحلّق في الأجواء.
يأتي الاستدعاء إثر حادثة حديثة لطائرة من عائلة A320 كشفت أن أشعة الشمس قد تفسد بيانات حيوية لأنظمة التحكم في الطيران، مما يؤدي إلى فقدان الارتفاع بشكل مفاجئ وغير متوقع، كما حدث في رحلة لشركة "جيت بلو" من المكسيك إلى نيوجيرسي يوم 30 أكتوبر.
ويقوم الإصلاح أساساً على العودة إلى نسخة سابقة من البرمجيات قبل السماح للطائرات بالتحليق مجدداً، فيما تحتاج نحو 900 طائرة أقدم إلى استبدال أنظمة الكمبيوتر بالكامل، ما يبقيها خارج الخدمة ريثما تتوافر الأجهزة الجديدة.
وقالت شركات طيران إن الإجراء قد يؤدي إلى «تأخير أو إلغاء رحلات جوية»، بينما حذّرت سلطات الطيران البريطانية من «بعض التعطيل وإلغاء رحلات»، في حين أكدت وزيرة النقل أن «الخبر السار هو أن التأثير على شركات الطيران البريطانية يبدو محدوداً».
وفي الولايات المتحدة، يهدّد الاستدعاء بتعكير أحد أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً، إذ أوضحت «أميركان إيرلاينز» أن نحو 340 من أصل 480 طائرة A320 ستخضع للإصلاح، مع توقّع إنجاز معظم الأعمال خلال ساعات، فيما أعلنت لوفتهانزا وإنديجو وإيزي جيت إيقاف طائراتها مؤقتاً.
وفي أميركا اللاتينية، قالت «أفيانكا» إن نحو 70 في المئة من أسطولها، أي 100 طائرة تقريباً، سيتأثر بالاستدعاء، ما دفعها إلى وقف بيع التذاكر حتى 8 ديسمبر. كما أصدرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية توجيهاً طارئاً بالإصلاح، وسط تقديرات بأن أكثر من ألف طائرة قد تحتاج أيضاً إلى تغيير الأجهزة.