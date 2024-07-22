لم يذكرها ولو مرة واحدة في بيانه عن انسحاب بايدن.. لماذا لم يؤيّد أوباما ترشيح هاريس للرئاسة؟

وحسب الصحيفة، فسّر جمهوريون عدم تأييد أوباما لهاريس أو أي مرشح آخر "على أنه تجاهل". لكن مقرّبين منه، قالوا إن صمته يتماشى مع نهجه في البقاء محايداً في الشؤون الداخلية للحزب الديمقراطي، والحفاظ على صورته كرجل دولة يترفع عن الصراعات الحزبية الداخلية.