"يستحيل امتلاك مسكن فيها".. قائمة أغلى 10 مدن في العالم

وقالت شبكة "سي إن إن" عن التقرير، إنه وفقًا لنتائج التقرير الديموغرافي الدولي لتوفير الإسكان، الذي يتتبع أسعار المساكن منذ 20 عامًا، فإن مدن الساحل الغربي للولايات المتحدة وهاواي تحتل خمسة مراكز ضمن قائمة أكثر 10 مدن لا يمكن تحمل تكاليف المعيشة فيها.