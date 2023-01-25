يُسمح لـ30 ألف شخص بدخول أمريكا شهريًّا.. 20 ولاية تطالب بوقف برنامج "بايدن للمهاجرين"

وانتقد البيت الأبيض في بيان له، تلك الدعوى، قائلًا: إن مسؤولي الولايات الجمهوريين يسعون إلى "تسجيل نقاط سياسية، لقد منعوا الإصلاح الشامل للهجرة وتمويل أمن الحدود، ويحاولون الآن منع برنامج أدى بشكل كبير إلى تقليص عدد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بشكل غير قانوني، مع توفير مسار آمن ومشروع ومنظم للهجرة من أجل الناس الفارّين من الشيوعية أو الانهيار الاقتصادي".