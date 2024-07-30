بعد واقعة الأزواج السوريين بالكويت.. "الداخلية": إبعاد الزائر والكفيل في حال مخالفة شروط تأشيرات الزيارة

وأوضحت الوزارة أنه "بمتابعة حثيثة من قِبَل الجهات المختصة؛ ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة- إدارة متابعة المخالفين؛ تم ضبط عدد من مخالفي التأشيرات وكفلائهم"؛ مبينة أن "مجموعة من الزوجات المقيمات في البلاد قمن بطلب تأشيرات لأزواجهن وأبنائهن ودخلوا البلاد بموجب (زيارة عائلية)؛ إلا أنهم تجاوزوا المدة القانونية للبقاء في البلاد؛ وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم؛ تمهيدًا لإبعادهم عن البلاد جميعًا (الزوجات والأزواج والأبناء)؛ وذلك لعدم التزام الكفلاء بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية، ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامة الكفلاء".