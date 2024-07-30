بعد واقعة الأزواج السوريين بالكويت.. "الداخلية": إبعاد الزائر والكفيل في حال مخالفة شروط تأشيرات الزيارة

في موازاة تسهيل الإجراءات الخاصة بتأشيرات الزيارة للمقيمين في الكويت؛ أكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمن لا يلتزم بالقانون، وأنها لن تتوانى فـي ضبط ومحاسبة المخالفين (الكفيل والمكفول)؛ تطبيقًا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في هذا الشأن.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، كشفت وزارة الداخلية عن إبعاد عدد من الزائرين من الجنسية السورية؛ بسبب مخالفتهم المدة القانونية للبقاء في الكويت وكذلك كفلائهم؛ رغم صلاحية إقاماتهم لعدم التزامهم بالشروط؛ داعية جميع الزائرين إلى التقيد بالشروط والضوابط التي من أهمها عدم مخالفة مدة صلاحية التأشيرة، وعدم تجاوز المدة الزمنية المحددة للبقاء في البلاد حسب نوع الزيارة؛ لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة أنه "بمتابعة حثيثة من قِبَل الجهات المختصة؛ ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة- إدارة متابعة المخالفين؛ تم ضبط عدد من مخالفي التأشيرات وكفلائهم"؛ مبينة أن "مجموعة من الزوجات المقيمات في البلاد قمن بطلب تأشيرات لأزواجهن وأبنائهن ودخلوا البلاد بموجب (زيارة عائلية)؛ إلا أنهم تجاوزوا المدة القانونية للبقاء في البلاد؛ وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم؛ تمهيدًا لإبعادهم عن البلاد جميعًا (الزوجات والأزواج والأبناء)؛ وذلك لعدم التزام الكفلاء بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية، ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامة الكفلاء".