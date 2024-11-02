في أول دراسة تُصنِّف الشخصية حسب الوظائف: الصحفيون والممثلون الأكثر عصبية.. والمديرون أصحاب ضمائر

وفي السياق، قال المشرف على الدراسة، الدكتور رينيه موتوس، من جامعة إدنبرة: "غالبًا ما يكون لدى الناس صور نمطية حول السمات الشخصية النموذجية للوظائف المختلفة، واتضح أن العديد من هذه الانطباعات دقيقة تمامًا"، مؤكدًا أن "هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها دراسة علمية بعينة كبيرة وتقييمات مفصلة مثل هذه الأنماط".