"سُميت الفاكهة باسمه".. هذه حقيقة صورة "طائر الكيوي" المنتشرة منذ سنوات على الإنترنت

يعيش نحو 26 ألف كيوي بني في طبيعة نيوزيلندا، وهو من الطيور التي لا تستطيع الطيران نظرًا لقصر جناحيها، ولها أرجل طويلة نسبيًا قوية في نفس الوقت تساعدها على الجري السريع للهرب من أعدائها.