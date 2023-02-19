حول العالم في صورة: من سوريا.. رحلوا وبقيت ألعابهم حزينة على فراقهم!

وتشير التقديرات إلى أن عدد قتلى الزلزال بلغ نحو 46 ألف قتيل في تركيا سوريا، ويبلغ نصيب البلد العربي من الكارثة ما يقارب 6 آلاف قتيل، فيما يبلغ عدد الإصابات والمفقودين في البلدين آلاف الأشخاص، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص.