مشاهدات العلماء في دماغ شخص يحتضر.. دراسة تكشف أسرار "اللحظات الأخيرة"

منذ عام 2013، يبحث طبيب الأعصاب جيمو بورجيغن وزملاؤه عن أوجه تشابه في دماغ الإنسان المحتضر مع ما وجدوه في الفئران بعد السكتة القلبية المستحثة. وقد استنتج أن التوهجات القصيرة لنشاط الدماغ التي رأوها تتصاعد، أعلى بكثير من مستويات حالة اليقظة للحيوانات التي قد تُكوّن وميضًا بيولوجيًّا.