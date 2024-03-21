شاهد.. "مشلول" يلعب الشطرنج "بمخه" بفضل شريحة "ماسك" الدماغية

ويُظهِر نولاند آربو، المريض البالغ من العمر 29 عامًا الذي أصيب جسده بالشلل بداية من أسفل الكتف بعد تعرضه لحادث أثناء الغوص، وهو يلعب الشطرنج على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، ويحرك المؤشر باستخدام شريحة "نيورالينك" خلال البث، الأربعاء.