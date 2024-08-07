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"الداخلية الكويتية": لا نراقب "واتساب".. ولا نسجل المكالمات

طالبت بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة والإشاعات
"الداخلية الكويتية": لا نراقب "واتساب".. ولا نسجل المكالمات

أكد رئيس قسم الصحافة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية العقيد عثمان الغريب، اليوم الأربعاء، عدم صحة ما يتردد بشأن مراقبة وسائل التواصل، مثل تطبيق "واتساب"، وتسجيل المكالمات.

كما شدد "الغريب"، خلال مداخلة عبر تلفزيون الكويت، أوردتها صحيفة "القبس"، على وضوح الوزارة في هذا الأمر، قائلًا: إن إجراءاتها طبيعية جدًا.

وقال العقيد عثمان الغريب: إن ما يحدث ليس إلا متابعة من الجهات المعنية لما يُرصد في مواقع التواصل الاجتماعي عمومًا، مؤكدًا ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة والشائعات.

واتساب
وزارة الداخلية الكويتية

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