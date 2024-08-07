"الداخلية الكويتية": لا نراقب "واتساب".. ولا نسجل المكالمات

وقال العقيد عثمان الغريب: إن ما يحدث ليس إلا متابعة من الجهات المعنية لما يُرصد في مواقع التواصل الاجتماعي عمومًا، مؤكدًا ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة والشائعات.