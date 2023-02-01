الكويت.. تحميل المقاولين تعويض السيارات المتضررة من حفر الطريق

وأوضحت المصادر أن المتضرر لن يرفع قضية على الوزارة والمقاول معًا، بل على الوزارة فقط، كونها المسؤولة أمامه عن أي أضرار تلحق بمركبته؛ لذا ستطلب الوزارة من المقاولين رصد مبالغ مالية في كل عقد، لتعويض أي متضرر من الأعمال التي نفذها المقاول.