آلاف المشردين جراء اندلاع حريق في مخيم للاجئين الروهينجا ببنجلاديش

من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بنجلاديش: "إن الحريق اندلع في مخيم كوكس بازار 5"؛ حيث تستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في 34 مخيمًا في كوكس بازار، بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.