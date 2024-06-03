إلى أين يذهب العالم؟.. شاهد "القيصر".. أقوى قنبلة نووية في تاريخ البشرية

وقال مدفيديف: "بغضّ النظر عن مدى ثرثرة المتقاعدين في الناتو بأن روسيا لن تستخدم أبدًا الأسلحة النووية التكتيكية ضد أوكرانيا السابقة، وحتى أكثر من ذلك ضد دول الناتو الفردية؛ فإن الحياة أفظع بكثير من تفكيرهم التافه.. من الممكن أيضًا أن يخطئوا في تقديرهم بشأن استخدام الأسلحة التكتيكية النووية، برغم أن هذا سيكون خطأ فادحًا"، حسب "سكاي نيوز عربية".