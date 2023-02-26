فيديو مرعب.. شاهد ما حدث خلال سباق عدو في الكاميرون

قال طبيب في غرب الكاميرون: إن 19 رياضيًّا يتلقون العلاج بعد إصابتهم أمس السبت، جراء عدة انفجارات صغيرة خلال سباق عدو في المنطقة التي يقاتل فيها "انفصاليون ناطقون بالإنجليزية" القوات الحكومية.