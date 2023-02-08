الأرض تهتز تحت أقدام البشر.. 24 هزة خلال يوم واحد وتحذيرات من الأسوأ

تواصلت لليوم الثاني على التوالي الهزات الارتدادية في أنحاء العالم على خلفية الزلزال المدمر الذي هزّ تركيا وسوريا مطلع الأسبوع الجاري، وسط مخاوف من "تسونامي" في الدول المجاورة للبحر.