الكوبالت يتصدر والبرتقال يتراجع.. تحولات لافتة في أسواق السلع العالمية

ووفق بيانات من أبرز البورصات العالمية، منها بورصة "آي سي إي فيوتشرز" و"سي إم إي غروب"، فإن أداء المعادن الاستراتيجية كان لافتًا، إذ صعد البلاديوم 15.8% والليثيوم 9.5% بدعم من الطلب المتزايد على تقنيات البطاريات والطاقة النظيفة.