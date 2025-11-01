محطات

الكوبالت يتصدر والبرتقال يتراجع.. تحولات لافتة في أسواق السلع العالمية

ارتفاع قياسي للمعادن وتراجع لعصير البرتقال في أكتوبر وسط تقلبات الطلب والطاقة
شهدت أسواق السلع العالمية في أكتوبر تقلبات حادة، حيث تصدّر الكوبالت قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا عالميًا بنسبة بلغت نحو 28.5%، في حين تراجع عصير البرتقال بأكبر انخفاض شهري بلغ 23.3%.

ووفق بيانات من أبرز البورصات العالمية، منها بورصة "آي سي إي فيوتشرز" و"سي إم إي غروب"، فإن أداء المعادن الاستراتيجية كان لافتًا، إذ صعد البلاديوم 15.8% والليثيوم 9.5% بدعم من الطلب المتزايد على تقنيات البطاريات والطاقة النظيفة.

وفي القطاع الزراعي، ارتفعت أسعار فول الصويا بنسبة 8.2%، بينما واصلت قهوة الروبوستا والأرابيكا مكاسبهما بمتوسط 5% تقريبًا، تزامنًا مع موجات الطقس غير المستقرة في مناطق الإنتاج.

أما في أسواق الطاقة، فقاد الغاز الطبيعي الأمريكي الارتفاع بقفزة 19.4%، وسط تراجع المعروض وزيادة الاستهلاك الموسمي، في حين صعد وقود الديزل وزيت التدفئة بنسب تجاوزت 6%.

وترى تقارير اقتصادية أن هذه التحركات تعكس تغيرات موسمية وتقنية وجيوسياسية تؤثر على سلاسل التوريد، خصوصًا في المعادن الحيوية للتحول الرقمي والطاقات النظيفة.

