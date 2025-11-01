الكوبالت يتصدر والبرتقال يتراجع.. تحولات لافتة في أسواق السلع العالمية

شهدت أسواق السلع العالمية في أكتوبر تقلبات حادة، حيث تصدّر الكوبالت قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا عالميًا بنسبة بلغت نحو 28.5%، في حين تراجع عصير البرتقال بأكبر انخفاض شهري بلغ 23.3%.
ووفق بيانات من أبرز البورصات العالمية، منها بورصة "آي سي إي فيوتشرز" و"سي إم إي غروب"، فإن أداء المعادن الاستراتيجية كان لافتًا، إذ صعد البلاديوم 15.8% والليثيوم 9.5% بدعم من الطلب المتزايد على تقنيات البطاريات والطاقة النظيفة.
وفي القطاع الزراعي، ارتفعت أسعار فول الصويا بنسبة 8.2%، بينما واصلت قهوة الروبوستا والأرابيكا مكاسبهما بمتوسط 5% تقريبًا، تزامنًا مع موجات الطقس غير المستقرة في مناطق الإنتاج.
أما في أسواق الطاقة، فقاد الغاز الطبيعي الأمريكي الارتفاع بقفزة 19.4%، وسط تراجع المعروض وزيادة الاستهلاك الموسمي، في حين صعد وقود الديزل وزيت التدفئة بنسب تجاوزت 6%.
وترى تقارير اقتصادية أن هذه التحركات تعكس تغيرات موسمية وتقنية وجيوسياسية تؤثر على سلاسل التوريد، خصوصًا في المعادن الحيوية للتحول الرقمي والطاقات النظيفة.