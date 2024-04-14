أستراليا تحدد هوية مهاجم سيدني.. وتستبعد الدوافع الإرهابية

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم (الأحد) أن رجلاً في الأربعين من العمر يعاني اضطرابًا نفسيًا هو منفّذ هجوم بالسكين في مركز تجاري في سيدني، أوقع ستة قتلى وعددًا من الجرحى، مستبعدة أن تكون له دوافع إرهابية.