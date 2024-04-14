أستراليا تحدد هوية مهاجم سيدني.. وتستبعد الدوافع الإرهابية

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم (الأحد) أن رجلاً في الأربعين من العمر يعاني اضطرابًا نفسيًا هو منفّذ هجوم بالسكين في مركز تجاري في سيدني، أوقع ستة قتلى وعددًا من الجرحى، مستبعدة أن تكون له دوافع إرهابية.
وقال مساعد رئيس الشرطة في لاية نيو-ساوث ويلز أنتوني كوك: "لا تتوفّر لنا في هذه المرحلة أيّ عناصر أو أيّ معلومات، أو أيّ أدلّة، أو أيّ بلاغات تدفع إلى الظنّ أن دوافع خاصة أو عقيدة ما كانت وراء فعلته".
وأضاف "كوك": "نعلم أن المهاجم عانى من مشاكل صحة نفسية، وهو أتى من ولاية كوينزلاند"، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبها، بينت الجمعية الوطنية الباكستانية الأسترالية، أن المهاجم باكستاني الأصل، وفي الثلاثين من العمر.
وتعرّض المهاجم جويل كاوتشي للمطاردة وأردته قتيلاً شرطية تلقت إشادة على ما قامت به.
ووقعت الحادثة في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن التجاري الكبير الذي كان مكتظًّا بالمتسوّقين بعد ظهر أمس.