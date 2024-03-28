"علاء مبارك" مهاجمًا "كوشنر": "فاكر مصر أرض أبوه"

وانتقد نجل مبارك، النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا في هذا التصريح، ووصفه بأنه "حديث بغيض لأبعد من الخيال، وتطهير عرقي في أسوأ حالاته، وكلامه عن استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أمريكية يريد تطويرها؛ في حين أن هناك 31 ألف فلسطيني قُتِلوا، وهو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار".