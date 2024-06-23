3 مراصد فلكية تُصوّر المسبار الصيني أثناء عودته من القمر

وأضاف: لقد كان أول مرصد يتمكن من تصوير المسبار هو "المرصد الجنوبي لأبحاث الكويكبات القريبة من الأرض" الواقع في البرازيل، ومن ثم كان مرصد الختم هو ثاني مرصد في العالم يتمكن من تصوير المسبار.