3 مراصد فلكية تُصوّر المسبار الصيني أثناء عودته من القمر

تمكّن مرصد الختم الفلكي الكائن في صحراء أبوظبي، ليلة السبت، من تصوير المسبار الصيني (Chang'e 6) أثناء رحلة عودته من القمر باتجاه الأرض.
وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في بيان لـ "سبق": إن فريق الرصد والتصوير تكون من: سامح العشي ومحمد عودة.
وأضاف: لقد كان أول مرصد يتمكن من تصوير المسبار هو "المرصد الجنوبي لأبحاث الكويكبات القريبة من الأرض" الواقع في البرازيل، ومن ثم كان مرصد الختم هو ثاني مرصد في العالم يتمكن من تصوير المسبار.
وتابع: بعد الرصد الإماراتي بحوالي ساعة تمكن مرصد ثالث في ناميبيا من تصوير المسبار أيضًا، ومن خلال الأرصاد الثلاثة أمكن تحديد مدار المسبار بدقة.
وأشار "عودة" إلى أن هذا المسبار جزء من برنامج صيني لاستكشاف القمر، يهدف لزيارة القمر وإحضار عينات من تربة القمر إلى الأرض لتحليلها؛ حيث انطلق المسبار من الأرض يوم 3 مايو الفائت، وهبط على سطح القمر يوم 1 يونيو الجاري.
وبعد أن قام بالحفر في تربة القمر والحصول على عينات منه، انطلق منه عائداً نحو الأرض يوم 3 يونيو، ومن المتوقع وصوله إلى الأرض يوم 25 يونيو.