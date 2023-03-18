جامعة في ولاية كنتاكي الأمريكية توافق على دفع 14 مليون دولار لعائلة مصارع تُوفي بسبب ضربة شمس

وافقت جامعة في ولاية كنتاكي الأمريكية على دفع 14 مليون دولار لعائلة مصارع تُوفي بسبب ضربة شمس بعدما توسل للحصول على الماء أثناء التدريب.
وتُوفي غرانت برايس (20 عاماً) في أغسطس 2020 بعد الركض صعوداً وهبوطاً على تل شديد الانحدار مرات عدة، وقال محاموه إن المدربين رفضوا السماح له بشرب الماء.
ويزعم أن اثنين من المدربين المذكورين في الدعوى أوجدا "جوّاً من الخوف والترهيب" على الفريق.
وقالت جامعة كمبرلاندز إنها تأمل في أن يؤدي الاتفاق إلى إغلاق القضية، لكنها أكّدت أنه كان بإمكانها الفوز بدعوى قضائية في حال انتقالها إلى المحاكمة.