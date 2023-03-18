جامعة في ولاية كنتاكي الأمريكية توافق على دفع 14 مليون دولار لعائلة مصارع تُوفي بسبب ضربة شمس

وقالت جامعة كمبرلاندز إنها تأمل في أن يؤدي الاتفاق إلى إغلاق القضية، لكنها أكّدت أنه كان بإمكانها الفوز بدعوى قضائية في حال انتقالها إلى المحاكمة.