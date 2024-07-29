عن أسرع عضلة في جسم الإنسان.. هذه أسباب تشنج جفن العين وطرق علاجه

ويُلفت مختصون إلى أن تشنج الجفن يؤدي إلى إغلاق إحدى العينين أو كلتيهما بشكل لا إرادي، ويشيرون إلى أنه على الرغم من أن تشنج الجفن حميد، إلا أنه يمكن أن يصبح مزمنًا، وقد يزداد تكراره، بمرور الوقت.