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وزارة التجارة الكويتية: الوزير "العمر" تعرّض لحالة إرهاق خلال كلمته بالمنتدى الخليجي - الصيني
قالت: أُجريت له الإسعافاتُ السريعة واستقرّت حالته الصحية واستكمل الاجتماعات الثنائية المقرّرة
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية: إن الوزير "عمر العمر" تعرّض لحالة إرهاق خلال إلقائه كلمتَه في افتتاح المنتدى الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وأضافت، في بيان اليوم الأحد: تمّ إجراء الإسعافات السريعة للوزير، واستقرّت حالته الصحية بشكل سريع، واستكمل الاجتماعات الثنائية المقرّرة.
وأكدت الوزارة، وفق صحيفة "القبس"، أن الفحوصات الشاملة بيّنت أن حالته طبيعية والسبب يرجع للإرهاق من السفر الطويل وتغيُّر مواعيد النوم، ويمارس الوزيرُ حاليًّا أعمالَه على أكمل وجه.