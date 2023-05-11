فيديو مهين.. أغرب طلب لعريس هندي وما فعله والد العروس كان صادماً

في واقعة غريبة ومهينة، انهال والد عروس هندية ضرباً بالحذاء على زوج ابنته في حفل الزفاف؛ بسبب أغرب طلب من قبل العريس.
وحسب صحيفة "جانساتا" الهندية، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه العريس وهو يتلقى الضرب بالحذاء من والد زوجته، بشكل مهين.
وأضاف الموقع أن العريس طلب من حماه دراجة نارية، ونتيجة لذلك غضب والد الزوجة لينهال على عريس ابنته بالضرب.
وطلب العريس من حماه أن يتوقف، لكن والد العروس بدا أنه قد فاض به الكيل.
وفي النهاية اعتذر العريس عن طلبه وتم إتمام حفل الزفاف.
وحسب الصحيفة، فقد أصدرت الحكومة الهندية العديد من القوانين لمنع تقديم أو الحصول على المهر، الذي تقدمه الفتاة للعريس في الهند، واعتبرت القوانين أن طلب المهر أو منحه من قبل أهل العروس جريمة.
وحسب الصحيفة، فقد تمت مشاركة الفيديو على موقع "تويتر"، مع تعليق على الفيديو كتب فيه "اعترضوا على المهر، لكن لا تؤيدوا هذه الطريقة"، في إشارة إلى رفض العنف والإهانة من قبل الأب.
وحسب الصحيفة، شكك البعض بأن الفيديو قد تمت إعادته بشكل تمثيلي من أجل توصيل رسالة للمجتمع، برفض المهر ورفض العنف.