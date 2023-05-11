فيديو مهين.. أغرب طلب لعريس هندي وما فعله والد العروس كان صادماً

وحسب الصحيفة، فقد تمت مشاركة الفيديو على موقع "تويتر"، مع تعليق على الفيديو كتب فيه "اعترضوا على المهر، لكن لا تؤيدوا هذه الطريقة"، في إشارة إلى رفض العنف والإهانة من قبل الأب.