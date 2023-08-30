عُطل نظام إلكتروني يربك الرحلات الجوية في بريطانيا.. واختصاصيون: قد تحدث كوارث غدًا

وبحسب طه، فإن المساحة المتوفرة للطائرات في السماء هي مساحة كبيرة جداً، ولكن هذا الأمر يتغير عندما تكون الطائرة في طريقها إلى المدرج، حيث تصبح المساحة المتوفرة لها محدودة للغاية، وبالتالي فإن أي سوء تواصل بين الطيار والمراقبين في المطار، يكون سببه تعطل نظام تخطيط الرحلات، قد يزيد من وتيرة الحوادث خلال عمليات الإقلاع والهبوط.