"حاولت تقديم نموذج لمشاهديها".. وفاة مشهورة مواقع تَواصل بالصين أرادت إنقاص 100 كيلوجرام من وزنها

وحسب "سي إن إن"؛ فقد كانت كيوهو توثق طريقتها في فقدان الوزن لعشرات الآلاف من متابعيها على منصة "دوين" وهي النسخة الصينية من تيك توك، في محاولة لتشجيعهم في معاركهم ضد السمنة، حسب وسائل إعلام حكومية صينية.