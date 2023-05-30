بعدما حذّرت النرويج منه.. شاهد ظهور "الحوت الجاسوس" في السويد

وأضاف: "يمكن أن تكون الهرمونات هي التي تدفعه للبحث عن رفيقة. أو قد يكون ذلك عائدًا إلى الشعور بالوحدة، لأن حوت البيلوغا نوع اجتماعي للغاية؛ مما يعني أنه قد يكون يبحث عن حيتان أخرى من نوعه".

ولفت ستراند إلى أن الحوت قد يبلغ ما بين 13 و14 عامًا؛ مما يعني أنه "في عمر تكون فيه هرموناته قوية جدًّا".