بعدما فاجأ أمه وقاد طائرة أقَلَّتْها للحج.. أول تعليق من الطيار صاحب الفيديو

وتحت عنوان "أول تعليق من طيار مصري فاجأ والدته وقاد طائرة أقلتها للحج"، نقل موقع "العربية. نت" عن الطيار عبدالله محمد بهي؛ أنه يعمل مساعد طيار في شركة مصر للطيران، وكان يريد أن يفاجئ والدته بأنه سيقود الطائرة التي ستُقلها لأداء مناسك الحج، ورتّب لذلك بالتنسيق مع زملائه دون أن يخبرها؛ مضيفًا أنه خرج مع والدته من المنزل لتوصيلها مرتديًا زي الطيران الرسمي، وأبلغها أنه سيقوم بتوصيلها إلى المطار وبعدها سيكون ضمن طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة للكويت.