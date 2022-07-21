فيديو مؤلم.. أول مواجهة بين أم المذيعة المصرية والقاضي قاتل ابنتها

"كوب شاي".. كلمة سر القتل

وكشفت التحقيقات أنه في ذلك اليوم دخل القاضي وزوجته المذيعة للاستراحة بالمزرعة، وكان الاتفاق بين المتهميْن علـى أن تكون عبارة "تجهيز كوب من الشاي" هي علامة التنفيذ. وما إن أُطلقت تلك الإشارة حتى غافل المتهم الأول زوجته وقام بضربها بسلاح ناري مرخص على رأسها، وجثم عليها وأطبق على عنقها. ثم ساعده المتهم الثاني وقيّد ذراعيها لشل حركتها، وظلا على هذا الوضع لمدة تقارب 10 دقائق حتى فارقت الحياة.