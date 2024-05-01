نظرًا للأحوال الجوية.. الإمارات: التعليم عن بُعد لكل المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة

أعلنت دولة الإمارات عن تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكل المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 2 و3 مايو 2024؛ وذلك نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة.
من جهته قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وإغلاق كل الحدائق، وذلك يومي الخميس والجمعة من 2 إلى 3 مايو الجاري.
وكانت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي قد أعلنت بالأمس تفعيل نظام التعليم عن بُعد لجميع المدارس الخاصة في الإمارة يومي الخميس والجمعة 2 و3 مايو 2024، نظرًا للأحوال الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الإمارة؛ حرصًا على ضمان سلامة جميع الطلبة والطالبات والتي تشكل أولوية قصوى في كل الظروف وأيضًا سلامة جميع العاملين في تلك المدارس.
من جهتها أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة؛ وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.