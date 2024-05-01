نظرًا للأحوال الجوية.. الإمارات: التعليم عن بُعد لكل المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة

وكانت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي قد أعلنت بالأمس تفعيل نظام التعليم عن بُعد لجميع المدارس الخاصة في الإمارة يومي الخميس والجمعة 2 و3 مايو 2024، نظرًا للأحوال الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الإمارة؛ حرصًا على ضمان سلامة جميع الطلبة والطالبات والتي تشكل أولوية قصوى في كل الظروف وأيضًا سلامة جميع العاملين في تلك المدارس.