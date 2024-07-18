قتلى في حريق مبنى في مدينة نيس الفرنسية

ولدى وصولها إلى مكان الحريق واجهت فِرَق الإطفاء "حريقًا عنيفًا في الطابق السابع من المبنى"، وقد أنقذ عناصرها "3 أشخاص عبر سلالم" نشروها على واجهة المبنى؛ فيما نقل 33 شخصًا آخر "إلى مكان آمن".